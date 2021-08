Afghanistan: portavoce Onu, quasi 390 mila sfollati interni nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 390 mila persone sono sfollate in Afghanistan a causa dei combattimenti dall'inizio del 2021, con un enorme aumento dei numeri osservato dal maggio scorso. Lo ha detto oggi la portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, in una conferenza stampa. “Dall'inizio dell'anno, quasi 390 mila persone sono state sfollate di recente a causa del conflitto in tutto il Paese, con un enorme picco a partire da maggio", ha affermato Dujarric. (Nys)