Roma 2021: Gualtieri, dopo ferragosto presenteremo programma complessivo

- Stimo costruendo programma partecipato, abbiamo presentato una proposta molto approfondita sui trasporti e dopo ferragosto lo presenteremo insieme al programma complessivo. Roma non si governa solo con un elenco di proposte che sono importanti, ma anche con metodo di coinvolgimento della città che vive crisi drammatica ma anche opportunità straordinaria che è quella Recovery plan che mette a disposizione delle risorse molto significative. Roma ha la possibilità di cambiare volto con queste risorse. Noi lo vogliamo fare proponendo una visione di come la città debba cambiare in linea con quello che stanno facendo le altre capitali europee”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra alla carica di sindaco di Roma intervenendo nel programma Zapping su Rai Radio Uno(Rer)