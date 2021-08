Francia: Air France cambia piano di voli su Guadalupe per emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera francese Air France si adatterà alle decisioni del governo di Parigi per quanto riguarda i voli da Guadalupe, dove verranno chiusi i confini a seguito di una situazione sanitaria sempre più allarmante a causa del Covid-19. Dopo uno scenario simile avvenuto a Martinica, Air France ha fatto sapere che riadatterà il piano dei voli da Guadalupe per permettere un rientro rapido dei cittadini e dei turisti verso la Francia. Questo solleciterà tutti coloro che si trovano attualmente nei territori d'oltremare francesi a ritornare verso la Francia. Da oggi fino al 14 agosto ci saranno tre voli diretti dal comune Pointe-à-Pitre, nell'isola di Guadalupe, a Parigi. Si attende per oggi l'annuncio di una nuova serrata nell'isola di Guadalupe, dove a rimanere aperte saranno solo le attività di vendita di beni di prima necessità. (Frp)