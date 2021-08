Brasile: autorizzata esportazione di ossigeno medicinale verso Bolivia, Paraguay e Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale della vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha concesso autorizzazione all'esportazione verso Bolivia, Paraguay e Uruguay di ossigeno medicinale prodotto dalle imprese brasiliane Air Liquide e White Martins. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota. I tre paesi avevano richiesto negli ultimi giorni la possibilità di poter importare ossigeno a titolo di cooperazione umanitaria da parte del Brasile alla luce della situazione sanitaria in aggravamento. A causa dell'aumento del numero di ricoveri di pazienti affetti da Covid-19 i governi dei tre paesi avevano chiesto il supporto del Brasile per garantirsi scorte sufficienti per poter assistere i malati evitando l'esaurimento dell'ossigeno. (segue) (Brb)