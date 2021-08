Brasile: autorizzata esportazione di ossigeno medicinale verso Bolivia, Paraguay e Uruguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri riferisce di aver chiesto il supporto urgente di Anvisa e ministero della Salute prima di autorizzare l'esportazione. "Dopo le consultazioni, e assicurando la fornitura di ossigeno in Brasile, Anvisa ha concesso le autorizzazioni richieste, che sono state rapidamente comunicate ai governi dei paesi vicini. In totale sono state concesse 10 autorizzazioni all'esportazione, per un totale di 4.622 tonnellate (3,5 milioni di metri cubi) di ossigeno. In particolare 848 tonnellate (640 mila metri cubi) saranno destinati alla Bolivia, 3.574 tonnellate (2,7 milioni di metri cubi) al Paraguay e 200 tonnellate (151.000 metri cubi) all'Uruguay", conclude la nota. (Brb)