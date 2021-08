© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene l’indicazione del commissario Figliuolo alle Regioni: da metà agosto corsie preferenziali per vaccinare la fascia dai 12 ai 18 anni. L'avvio in sicurezza e in presenza dell’anno scolastico è adesso l’obiettivo primario. Sono certa che i governatori risponderanno come sempre positivamente”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Rin)