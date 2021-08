Borsa Italiana: Fragomeli (Pd), serve chiarezza su rischi esuberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Borsa Italiana faccia immediata chiarezza in merito a quanto apparso su alcuni media circa la possibilità di un elevato numero di esuberi del personale. Nonostante le rassicurazioni, riteniamo indispensabile che si forniscano il prima le necessarie delucidazioni circa i livelli occupazionali". Così in una nota Gianmario Fragomeli, capogruppo del Partito democratico in commissione Finanze della Camera. "Al momento dell'acquisto da parte di Euronext - aggiunge - erano state fornite ampie garanzie di potenziamento della realtà milanese che ora rischiano di svanire come nebbia al sole. Come stanno realmente le cose? Chiediamo di saperlo al più presto visto che stiamo parlando di un asset strategico per l'economia italiana e di un patrimonio di professionalità di altissimo livello. Solleciteremo in tal senso anche il governo e Cdp: non sono accettabili condizioni peggiorative rispetto a quanto stabilito all'atto dell'ingresso di Borsa Italiana in Euronext", conclude. (Com)