Niger: Hrw, oltre 400 civili uccisi e migliaia di sfollati per attacchi jihadisti nell'ovest del paese

- I gruppi armati islamisti hanno ucciso oltre 420 civili e cacciato decine di migliaia di persone dalle loro case durante gli attacchi nel Niger occidentale dal gennaio 2021, moltiplicando gli abusi contro i civili. Lo denuncia Human Rights Watch (Hrw) in una nota pubblicata oggi sul suo sito. Testimoni hanno riferito a Human Rights Watch che combattenti islamici armati sono entrati nei loro villaggi in motocicletta, uccidendo uomini e ragazzi e bruciando case e granai, scrive Hrw, sottolineando che gli aggressori hanno giustiziato sommariamente i civili nelle loro case e che tra le vittime ci sono capi villaggio, imam, persone con disabilità e numerosi bambini, alcuni giustiziati dopo essere stati strappati dalle braccia dei loro genitori. "Sembra che gruppi islamisti armati stiano facendo la guerra alla popolazione civile nel Niger occidentale", ha detto Corinne Dufka, direttrice per il Sahel di Human Rights Watch. “Hanno ucciso, saccheggiato e bruciato; lasciando dietro di sé morte, vite spezzate e distruzione”. Dal 23 giugno al 4 luglio Human Rights Watch ha visitato il Niger e ha intervistato 44 testimoni di abusi e altre 16 persone, tra cui leader delle comunità di etnia Peuhl, Tuareg e Zarma; funzionari del governo locale e della sicurezza; membri delle organizzazioni nigeriane per i diritti umani; e diplomatici stranieri. Human Rights Watch ha intervistato telefonicamente altri cinque testimoni a luglio. I nove attacchi che Human Rights Watch ha documentato hanno avuto luogo tra gennaio e luglio in città, villaggi e frazioni nelle regioni occidentali di Tillabéri e Tahoua, situate vicino ai confini del Mali e del Burkina Faso. Dal 2019, quest'area ha registrato un drammatico picco di attacchi contro obiettivi militari e, sempre più, civili da parte di gruppi islamici armati alleati dello Stato Islamico e, in misura minore, di Al-Qaeda. Questi gruppi hanno anche distrutto scuole e chiese e imposto restrizioni basate sulla loro interpretazione dell'Islam. (segue) (Com)