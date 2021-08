Niger: Hrw, oltre 400 civili uccisi e migliaia di sfollati per attacchi jihadisti nell'ovest del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 marzo, combattenti islamici armati hanno ucciso almeno 170 tuareg di etnia tuareg nella regione di Tahoua, l'attacco più mortale contro i civili nella storia recente del Niger. Un abitante del villaggio ha descritto gli attacchi gemelli del 2 gennaio a Tchomabangou e Zaroumdareye in cui sono stati uccisi 102 civili, quasi tutti di etnia Zarma: “Mentre i jihadisti pattugliavano la città, li ho visti uccidere persone a distanza ravvicinata, a volte sparando loro due, tre volte, per essere sicuri che fossero morti". Tutte le parti del conflitto armato del Niger sono vincolate dall'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e da altri trattati e leggi consuetudinarie di guerra. Le leggi di guerra proibiscono attacchi a civili e proprietà civili e il maltrattamento di chiunque sia in custodia - ribadisce Hrw - Le persone che commettono gravi violazioni delle leggi di guerra, comprese esecuzioni sommarie e torture, possono essere perseguite per crimini di guerra. Il governo del Niger ha l'obbligo di indagare e perseguire adeguatamente i presunti crimini di guerra commessi nel suo territorio. (segue) (Com)