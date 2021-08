Niger: Hrw, oltre 400 civili uccisi e migliaia di sfollati per attacchi jihadisti nell'ovest del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Human Rights Watch ha precedentemente riferito di abusi da parte delle forze di sicurezza del Niger, tra cui oltre 150 presunti omicidi e sparizioni forzate di persone durante le operazioni antiterrorismo nel 2019 e nel 2020. Un'indagine della Commissione nazionale per i diritti umani del Niger ha documentato la scomparsa forzata di 102 persone e ha individuato 71 di i loro corpi in fosse comuni. Le autorità del Niger dovrebbero adottare misure urgenti per fermare l'aumento delle uccisioni di civili, ha affermato Human Rights Watch. Dovrebbero istituire reti di allarme rapido, ridurre i tempi di risposta dell'esercito ai villaggi minacciati e creare comitati composti da civili, forze di sicurezza e gruppi della società civile per identificare e rispondere alle esigenze di protezione urgenti. (Com)