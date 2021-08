Iraq: Hrw, 91 famiglie sfrattate illegalmente dall’Esercito a nord di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito iracheno ha sfrattato illegalmente 91 famiglie da un villaggio a nord di Baghdad nel luglio 2021, in un'apparente faida familiare che coinvolge un ministro del governo federale. Lo riferisce quest’oggi l’organizzazione non governativa Human Rights Watch. Decine di famiglie del villaggio di Al Aetha, nel governatorato di Salah al Din, sono state trasferite in un campo profughi e private di alcuni dei loro beni, denuncia l’Ong. Le stesse famiglie erano state costrette a lasciare il loro villaggio anni prima, durante i combattimenti tra il governo e lo Stato Islamico. Molte di queste persone erano state precedentemente trasferite con la forza dalle autorità locali e di sicurezza dai campi profughi nel loro villaggio natale. Gli sfollati denunciano di essere stati sfrattati nell'ambito di una faida che coinvolge un ministro del governo, che è del villaggio, e suo fratello, che ha sposato una donna - anche lei del villaggio - con presunti legami passati con un membro dello Stato islamico. “Le autorità dovrebbero fermare immediatamente gli sgomberi e punire tutti i funzionari responsabili dell'abuso della loro autorità”, denuncia Human Rights Watch. (Irb)