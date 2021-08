Cile: iniziata campagna di immunizzazione con terza dose vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha dato il via oggi alla vaccinazione "di rinforzo" della popolazione contro la Covid-19 con una terza dose di richiamo. "Contiamo di vaccinare 2 milioni di persone maggiori di 55 anni con la dose di rinforzo entro le prossime quattro settimane", ha affermato il presidente Sebastian Pinera in un atto ufficiale che ha dato l'avvio alla nuova fase di immunizzazione. "Il Cile è stato uno dei primi paesi del mondo e dell'America Latina ad iniziare il processo di vaccinazione e adesso entriamo in una tappa dove dobbiamo fare l'ultimo passo", ha aggiunto Pinera. Il presidente si è quindi rivolto alla porzione di popolazione che non è ancora vaccinata. "L'82 per cento della popolazione è protetta con due dosi ma rimangono 1,8 milioni di persone non vaccinate e a queste persone chiedo di comprendere che non vaccinarsi non solo mette a rischio le loro vite ma anche quelle di tutte le persone a loro vicine". (segue) (Abu)