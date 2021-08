Milano: Mascaretti (Fd'I), presidio notturno di polizia gravemente insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per pattugliare circa 4 mila chilometri di strade, durante la notte l'Amministrazione comunale mette in campo da due a cinque pattuglie in servizio ordinario alle quali se ne possono aggiungere altre in straordinario" dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo del partito di Giorgia Meloni nel capoluogo meneghino. "Anche in questo caso parliamo di quattro o cinque, per una Città da quasi un milione e quattrocentomila abitanti. La sicurezza è davvero all'ultimo posto delle priorità dell'Amministrazione Sala. Al contrario per noi la sicurezza è una priorità: il potenziamento del corpo della polizia locale e la richiesta di altre forze dell'ordine sono per noi fondamentali, perché vogliamo restituire ai milanesi una città sicura, dove vivere, lavorare e crescere i figli con serenità, in ogni quartiere di Milano". (Com)