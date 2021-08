Roma: dipartimento Simu, blitz Fd'I violate norma sicurezza cantiere, attivati uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito al blitz effettuato questa mattina da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia nel cantiere di via Nazionale si rende noto che l'ingresso nell'area lavori è avvenuto violando le norme in tema di sicurezza, compreso il mancato utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale". Lo rende noto il Dipartimento Simu di Roma Capitale. "Gli uffici sono stati attivati al fine di provvedere alle eventuali sanzioni e denunce del caso per violazione di area di cantiere", conclude. (Com)