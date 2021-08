Difesa: militari israeliani incontrano comandante Unifil, focus su tensioni con il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del Comando nord delle Forze di difesa israeliane (Idf), Amir Baram, e il capo delle Unità per la cooperazione internazionale delle Idf, Efi Defrin, hanno incontrato il capo missione e comandante della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), generale Stefano Del Col, per colloqui sul recente aumento della tensione lungo la linea di demarcazione tra Israele e Libano. L'incontro, riferiscono le Idf, citate dal quotidiano online “Times of Israel”, si è tenuto per celebrare il 15esimo anniversario dall'adozione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I tre hanno discusso, tra le altre cose, dei recenti incidenti di sicurezza avvenuti al confine libanese, "il che dimostra la necessità di attuare pienamente la risoluzione", affermano le stesse Idf. (Res)