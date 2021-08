Marocco-Israele: ministri degli Esteri firmano a Rabat tre accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, e l’omologo marocchino, Nasser Bourita, hanno firmato oggi a Rabat tre accordi: un memorandum d'intesa che istituisce un meccanismo di consultazione politica tra i due ministeri; un accordo sulla cooperazione in materia di cultura, sport e gioventù; un accordo sui voli diretti tra i due Paesi. Lo ha annunciato oggi lo stesso Lapid nel corso di un viaggio che segna la prima visita ufficiale di una delegazione israeliana in Marocco in 20 anni. “Gli accordi che firmeremo porteranno ai nostri Paesi innovazione e opportunità a beneficio dei nostri figli, e dei loro figli, per gli anni a venire”, ha detto Lapid nel corso della cerimonia. “Oggi non siamo buoni politici, siamo buoni genitori”, ha aggiunto il capo della diplomazia israeliana, citato dal quotidiano “Times of Israel”. (segue) (Res)