Marocco-Israele: ministri degli Esteri firmano a Rabat tre accordi di cooperazione (2)

- All’inizio della storica visita della delegazione ministeriale israeliana a Rabat, Lapid si è recato insieme al ministro del Welfare, Meir Coeh, e al presidente della commissione per gli Affari esteri e la Difesa della Knesset, Ram Ben Barak, presso la tomba di re Mohammed V e Hassan II e ha reso omaggio ai sovrani con una corona di fiori. “In occasione della mia visita ufficiale al Regno del Marocco in qualità di ministro degli Affari esteri dello Stato di Israele, ho l'onore di ringraziare i due defunti re marocchini, Mohammed V e il re Hassan II, che riposino in pace, per la loro amicizia e sostegno agli ebrei marocchini e per il contributo del Regno del Marocco alla pace e alla stabilità nella regione”, ha scritto Lapid sul libro degli ospiti del mausoleo, estendendo i suoi ringraziamenti a re Mohammed VI, “la cui eredità del nonno e del padre continua ad approfondire i legami tra i nostri due popoli e a costruire relazioni pacifiche tra due Paesi”. La delegazione israeliana guidata dal ministro degli Esteri è giunta oggi a Rabat dando inizio alla storica visita in Marocco, la prima di un responsabile della diplomazia israeliana dopo la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi nel dicembre 2020 e la prima dal 2003. Per la giornata di domani è prevista la visita a Casablanca, l’incontro con la comunità ebraica locale e la visita alla sinagoga di Beth El. (segue) (Res)