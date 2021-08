Commercio: Matone, chiederemo proroga al 2022 per permessi pedane e tavoli all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ristoranti e bar l'autorizzazione per tavoli e pedane all'aperto va prorogata oltre il 31 dicembre 2021. Si deve andare avanti almeno per tutto il 2022". Lo ha dichiarato Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio e consigliere nelle liste della Lega. "Noi lo chiediamo subito. Le attività commerciali di ristorazione a Roma - aggiunge - stanno riprendendo vigore. Ci vogliono certezze per gli imprenditori del settore che vogliono ricominciare ad investire. Sono certa che Enrico una volta diventato sindaco appoggerà questa iniziativa". (Com)