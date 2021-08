Libia: Procura militare spicca mandato di cattura contro Saif al Islam Gheddafi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gheddafi non appare in pubblico dal 2011 dopo essere stato catturato nel deserto libico dai ribelli in seguito al rovesciamento e alla successiva uccisione di suo padre. Nel 2015 Saif al Islam Gheddafi è stato condannato a morte, salvo poi essere liberato nel 2017 e da allora vivrebbe nascosto nella città nordoccidentale di Zintan. L’11 giugno scorso fonti vicine a Gheddafi hanno riferito al quotidiano britannico “The Times” che il figlio dell’ex rais libico sarebbe pronto a tornare alla vita pubblica e presto rilascerà una dichiarazione in tal senso. Il delfino del defunto rais libico, che ha conseguito un master nel 2008 alla prestigiosa London School of Economics and Political Science, “sta pianificando un ritorno alla vita pubblica e intende candidarsi alle prossime elezioni presidenziali”, scriveva il giornale londinese. Gheddafi “ha parlato telefonicamente per confermare la sua identità e per dire che stava bene, in una telefonata organizzata per chiarire il suo rapporto con una squadra di consiglieri che agiscono per suo conto. Ha anche contattato diplomatici occidentali al fine di stabilire le sue credenziali mentre sta cercando di tornare alla vita pubblica”, spiegava il “Times”. (segue) (Lit)