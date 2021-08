Sud Sudan: ambasciata Usa, non abbiamo sostenuto l'indipendenza del paese contemplando la violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno invitato i cittadini, il governo ed i servizi di sicurezza del Sud Sudan ad impegnarsi nella conduzione della politica e del governo "solo attraverso processi democratici costituzionali, liberi, equi, pacifici e credibili, evitando la violenza e le azioni al di fuori del quadro costituzionale". L'ambasciata Usa a Giuba ha reagito così agli ultimi, violenti sviluppi dell'attualità sud sudanese, che nel fine settimana ha visto scoppiare scontri con un bilancio di almeno 30 morti secondo le fonti locali, 55 per i membri delle diverse fazioni dei movimenti armati. In una nota, la rappresentanza statunitense sottolinea che Washington ha sostenuto l'indipendenza del Sud Sudan affinché la nazione dell'Africa orientale potesse diventare "una società pienamente unita, pacifica, giusta e prospera", basata sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. "Questi ideali sono sanciti nella Costituzione di transizione e nell'accordo di pace rivitalizzato che fornisce il quadro per la condotta della politica e della governance, sostenendo i valori della dignità umana e dell'uguaglianza", si legge nel documento, in cui si ricorda che la Costituzione di transizione prevede diritti e doveri di tutti i cittadini, affermando che "ogni cittadino ha diritto alla libertà di espressione" e che "il diritto alla riunione pacifica è riconosciuto e garantito". (segue) (Res)