Sud Sudan: ambasciata Usa, non abbiamo sostenuto l'indipendenza del paese contemplando la violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affinché l'unità, la pace, la giustizia e la prosperità prevalgano, i sud sudanesi devono esercitare i loro diritti costituzionali, compresa la libertà di parola e di riunione, l'accesso alla giustizia e un processo equo", dichiara ancora Washington, invitando tutte le parti a non cedere alla violenza e a cercare altre vie per il dialogo. La dichiarazione dell'ambasciata degli Stati Uniti arriva giorni dopo che le autorità sud sudanesi hanno arrestato l'ex governatore dello stato del Nord, Bahr El Ghazal, per aver firmato un documento che chiedeva al pubblico di ritenere il governo del Sud Sudan responsabile nei confronti dei cittadini. Altri firmatari del documento da allora si sono nascosti per paura di arresti simili. Nelle stesse ore, una fazione del Movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (Splm-Io) guidata dall'ex capo di Stato maggiore dell'esercito Simon Gatwech Dual ha annunciato la destituzione del vicepresidente Machar come leader del partito e del suo braccio armato, l'Esercito di liberazione del popolo all'opposizione (Spla-Io), aprendo a violenti scontri nello Stato dell'Alto Nilo. (segue) (Res)