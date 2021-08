Sud Sudan: ambasciata Usa, non abbiamo sostenuto l'indipendenza del paese contemplando la violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'annunciare la decisione di destituire Machar dal suo ruolo, l'Splm-Io ha spiegato in una nota che questa è stata presa dopo un incontro di tre giorni tenutosi nello Stato sud sudanese dell'Alto Nilo. "Durante l'incontro, la leadership del comando militare ha discusso questioni serie che hanno affrontato il motivo per cui il presidente e comandante in capo Riek Machar Teny Dhurgon è fuggito dal movimento senza consultare la leadership militare, scegliendo di andare a Giuba e di prendere con sé tutte le forze politiche, ed essendo nominato tre giorni dopo e prestando giuramento come primo vicepresidente della Repubblica del Sud Sudan”, si legge nel documento consultato da "Sudan Tribune". La fazione scissionista dell'Splm-Io accusa Machar di aver "completamente fallito nel sistema di governance" e afferma che la sua "incompetenza" non permette al Paese di avere né una leadership solida, né uguaglianza trasparente ed efficace. Machar, sostengono i defezionisti, ha messo in atto negli ultimi otto anni una politica di "divide et impera" all'interno del movimento, fattore che ha portato a molte divisioni come a luglio 2015, agosto 2016 e marzo 2020. Oltre all'autoproclamato nuovo leader Simon Gatwech Dual, il gruppo di generali defezionisti dell'Splm-Io - firmatari della Dichiarazione di Kitgwang - comprende il generale Johnson Olony del comando del settore uno e il generale Thomas Mabor Dhoal del comando del terzo settore. Nella dichiarazione, di cui una copia è stata inviata anche al blocco regionale Igad, i defezionisti dell'Splm-Io ribadiscono tuttavia il loro pieno sostegno e della fazione tutta nell'attuazione dell'accordo di pace rivitalizzato firmato nel settembre 2018, chiedendo a tutti i gruppi etnici, politici, giovanili e religiosi di sostenere l'integrità del Paese. In precedenza, osserva "Sudan Tribune", l'ufficio del primo vicepresidente aveva affermato che Dual non era più capo dell'Spla-Io. (segue) (Res)