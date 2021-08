Milano: De Corato (Fd'I), bene controlli della polizia in corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I controlli di ieri del commissariato Città Studi, della divisione Anticrimine della questura di Milano e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia hanno dato un messaggio importante". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato. "A Milano i delinquenti non possono girare liberamente. Un arresto, 11 sanzioni amministrative e 10 fogli di allontanamento, in più si pensi che delle 39 persone fermate ben 21 avevano precedenti penali. Questo è l'unico modo di controllare il territorio - continua De Corato -, i delinquenti devono sentirsi braccati, nemmeno liberi di bere un caffè. Negli anni delle amministrazioni Albertini e Moratti i controlli incessanti della polizia locale, dei comandanti Chirivi', Bezzon e Mastrangelo, avevano portato alla riqualificazione di molte aree della città. Oggi parlare di questo non è possibile, il centro sinistra iper garantista marcerebbe per chiedere sicuramente più libertà" conclude il consigliere.(Com)