Qatar-Arabia Saudita: emiro Al Thani nomina nuovo ambasciatore a Riad

- L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha nominato oggi un ambasciatore in Arabia Saudita dopo che Riad a giugno ha inviato a Doha un proprio incaricato di affari, sulla scia della ripresa delle relazioni tra i due Paesi dopo la dichiarazione firmata ad Al Ula lo scorso 5 gennaio. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il nuovo ambasciatore scelto dall’emiro Tamin è Bandar Mohammed Al Attiyah, già alla guida della missione diplomatica in Kuwait e attivo nella mediazione che ha portato lo scorso gennaio alla fine dell’embargo contro Doha lanciato nel giugno 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Ad oggi Arabia Saudita ed Egitto hanno entrambi ristabilito le relazioni diplomatiche con il Qatar, ma gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein stanno ancora valutando l’invio di un incaricato d’affari. Mentre Abu Dhabi ha ripristinato le relazioni commerciali e i collegamenti aerei, Manama ad oggi non ancora avviato alcuna azione in tal senso.(Res)