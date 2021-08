Germania: nuova spy story, cittadino britannico accusato di fornire informazioni a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spionaggio contro gli alleati sul territorio nazionale tedesco è "assolutamente inaccettabile": questo il commento del ministro degli Esteri di Berlino, Heiko Maas, dopo l'arresto in Germania di un cittadino britannico per presunto spionaggio per conto dell’intelligence russa. Il ministro Maas ha spiegato di non aver ancora discusso di quanto successo "con i colleghi del Regno Unito e della Russia", perché c'è "uno sviluppo (di eventi) nuovo, ma siamo, ovviamente, in stretto contatto con il procuratore generale". "Prendiamo le informazioni sulle attività di intelligence del detenuto nell'interesse dei servizi segreti russi con estrema serietà, perché le attività di intelligence contro uno stretto alleato sul territorio tedesco sono assolutamente inaccettabili e siamo solidali con i nostri amici del Regno Unito", ha affermato Maas in conferenza stampa. La Corte suprema della Germania ha intanto confermato l'arresto del cittadino britannico sospettato di lavorare per servizi di intelligence stranieri dal territorio tedesco. Il cittadino britannico è stato arrestato ieri a Potsdam e la sua abitazione e il suo ufficio sono stati perquisiti. Le autorità di Berlino e Londra hanno collaborato per arrestare il sospettato. Il suo arresto, secondo fonti del quotidiano "The Times", è avvenuto nell'ambasciata britannica in Germania. Secondo una fonte del ministero dell’Interno britannico, il detenuto lavorava per una società privata che fornisce servizi di sicurezza all'ambasciata britannica. (segue) (Geb)