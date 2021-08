Germania: nuova spy story, cittadino britannico accusato di fornire informazioni a Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito in precedenza dall’ufficio stampa della procura tedesca, "l'uomo è sospettato di aver collaborato con un servizio di intelligence straniero al più tardi dal novembre del 2020. Sino al suo arresto, David S. ha lavorato come impiegato locale presso l'ambasciata britannica a Berlino. In almeno un'occasione ha trasmesso dei documenti ottenuti durante il suo lavoro a un rappresentante di un servizio di intelligence russo". "In cambio della fornitura di informazioni, l'imputato ha ricevuto una somma non identificata di denaro", ha riferito l'ufficio stampa in una nota. Secondo quanto rivelato dall'emittente televisiva "Sky News", le attività del cittadino britannico arrestato in Germania per presunto spionaggio per conto dell’intelligence russa erano monitorate dall'MI5, l'agenzia per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito. Secondo "Sky News", "non è stato un arresto improvviso da parte delle autorità tedesche” ma piuttosto "un'operazione guidata dall'intelligence". L’arresto, quindi, sarebbe frutto di un periodo di indagine e raccolta di prove utili a preparare un fascicolo contro di lui. (Geb)