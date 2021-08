Roma: incendio bisarca con auto a bordo su via Aurelia, strada chiusa in direzione Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio di una bisarca, un camion adibito a trasporto auto, ha causato il congestionamento del traffico e la chiusura della via Aurelia in prossimità della chilometrica 17,300 in direzione Roma. A partire dalle ore 16:30 circa, diverse unità della polizia locale di Roma Capitale, sono impegnate nei servizi di viabilità e messa in sicurezza. Al momento non si registra alcun ferito. Quattro le pattuglie dei caschi bianchi impegnate nel fornire ausilio ai vigili del fuoco e nella gestione della viabilità. Al fine di consentire le operazioni di spegnimento e ripristino della sicurezza, gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato della via Aurelia in direzione della Capitale, con conseguente deviazione traffico su via Castel di Guido. (Rer)