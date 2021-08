Bosnia: condanne per Srebrenica, legale di ex comandante Savcic presenta ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legale di Milomir Savicic, ex militare accusato dalla Procura bosniaca di aver preso parte al genocidio di Srebrenica, ha presentato ricorso contro la sentenza del tribunale che ha stabilito la custodia cautelare per il suo assistito. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", l'avvocato Miodrag Stojanovic ha confermato di avere inviato il ricorso subito dopo la sentenza pronunciata lunedì scorso. Il termine per presentare il ricorso, ha spiegato l'avvocato, è di tre giorni. "Le ragioni che ho esposto sono una significativa violazione delle disposizioni della procedura e un'applicazione errata del diritto ", ha detto Stojanovic aggiungendo di non sapere dove si trovi Savcic al momento. "L'ultima volta che abbiamo parlato è stato dopo l'udienza a Sarajevo, dopo la quale Savcic è tornato a casa", ha detto Stojanovic. (segue) (Seb)