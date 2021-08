Bosnia: condanne per Srebrenica, legale di ex comandante Savcic presenta ricorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo la fine dell'udienza, il tribunale ha emesso un ordine di custodia e poiché la polizia giudiziaria non lo ha trovato al suo indirizzo di casa, ieri il tribunale ha emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto internazionale. Finora, la polizia non ha informazioni su dove si trovi ma secondo alcuni media Savcic si troverebbe in Serbia. Dato che in precedenza gli era stato vietato di lasciare la Bosnia Erzegovina, Savcic avrebbe attraversato il confine illegalmente. La Corte della Bosnia Erzegovina ha disposto su richiesta della Procura un ordine di custodia cautelare per il timore che l'imputato possa distruggere, nascondere, alterare o falsificare prove o indizi importanti per il procedimento penale. (segue) (Seb)