Usa: riforma elettorale Texas, mandato di arresto civile per 52 deputati Democratici assenteisti

- Il presidente repubblicano della Camera del Texas, Dade Phelan, ha firmato i mandati di arresto civile per 52 deputati Democratici che il mese scorso si sono assentati dalla sessione convocata per votare un disegno di legge su una riforma elettorale da loro contestata. La misura è stata votata ieri sera dai deputati repubblicani e confermata a "Texas Tribune" dal portavoce di Phelan, Enrique Marquez, il quale ha precisato che i mandati di arresto "saranno consegnati al sergente d'armi della Camera domani mattina (oggi) per la loro attuazione". Non avendo le autorità texane il potere di arrestare i deputati al di fuori del loro territorio, la misura consente loro di detenere i deputati accusati di assenteismo una volta rientrati in Texas. La firma dei mandati di arresto da parte del Texas si inserisce in un controverso contesto di legislazione elettorale, che ha attirato l'attenzione nazionale ed è stato condannato dal presidente statunitense Joe Biden. Il 12 luglio scorso 67 deputati Democratici della Camera dei rappresentanti del Texas hanno lasciato lo Stato imbarcandosi su aerei privati alla volta di Washington, in una mossa politica concertata tesa a far saltare il voto sulla riforma elettorale dello Stato. Poco dopo le 14, ora locale, il gruppo parlamentare democratico ha confermato tramite un comunicato che non avrebbe fatto rientro in Texas prima della fine della sessione di lavori parlamentari speciale che si è aperta l'8 luglio, e che sarebbe durata almeno 30 giorni. (segue) (Nys)