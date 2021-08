Mobilità: Corrotti (Lega), Roma-Lido a pezzi per colpa dei 5 Stelleche governano Regione e Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calabrese si copre di ridicolo sulla Roma-Lido rimandando ad altri le responsabilità. Ma la verità è che i 5 Stelle sono al governo sia in Campidoglio sia in Regione, come fedeli alleati di Zingaretti. Dunque, se la Roma-Lido è a pezzi potrebbe almeno iniziare a guardare in casa propria. Almeno che non sia soddisfatto dello stato attuale della linea". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio (Com)