Speciale infrastrutture: Croazia, premier Plenkovic e ministri incontrano rappresentanti del turismo

- Il primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic è stato in visita ad Abbazia (Opatija) per un incontro con i rappresentanti del settore turistico nazionale. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Plenkovic era accompagnato dalla ministra del Turismo e dello sport Nikolina Brnjac, dal ministro dell'Interno Davor Bozinovic, della Salute Vili Beros, del Mare, dei trasporti e delle infrastrutture Oleg Butkovic, quello dell'Agricoltura Marija Vuckovic, dal ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile Tomislav Coric, dal ministro del lavoro e del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali Josip Aladrovic e dalla ministra della Cultura e dei media Nina Obuljen Korzinek. Al centro dell'incontro sono stati i risultati del settore turistico e l'ulteriore corso della stagione in Croazia, la situazione epidemiologica e le misure adottate per agevolare la ripresa economica. "Posso dire che con un dialogo così significativo abbiamo ottenuto un quadro realistico e di successo della stagione turistica. Oggi ci sono più turisti che in tutto il 2020. Dal primo gennaio al 31 luglio abbiamo avuto ricavi maggiori rispetto al 2019", ha detto Plenkovic. (Seb)