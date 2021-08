Speciale infrastrutture: Usa, Senato approva disegno di legge su piano infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge su un piano infrastrutture da circa 1.200 miliardi. Il testo, riferisce "Usa Today", è passato con 69 voti favorevoli e 30 contrari e prevede di stanziare 550 miliardi di dollari di nuova spesa per modernizzare le strade, i ponti ed il sistema di transito del paese, oltre che espandendo la fibra per connessioni internet ad alta velocità e prevedendo l'installazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Tra i maggiori investimenti del pacchetto bipartisan, che ora passerà alla Camera, ci sono 110 miliardi di dollari per strade e ponti, 39 miliardi di dollari per il trasporto pubblico e 66 miliardi di dollari per le ferrovie. Un totale di 55 miliardi di dollari sono inoltre previsti per le infrastrutture idriche e delle acque reflue. "Quando il Senato è gestito a mano aperta piuttosto che a pugno chiuso, i senatori possono fare grandi cose", ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, commentando positivamente lo sforzo dei senatori per recuperare "un ritardo di decenni" e rivitalizzare le infrastrutture del paese. "Nonostante questa lunga strada che abbiamo intrapreso, abbiamo finalmente, finalmente raggiunto il traguardo", ha detto Schumer. In segno dell'importanza attribuita al progetto dall'amministrazione del presidente Joe Biden, il voto è stato presieduto dalla vicepresidente Kamala Harris, nel suo ruolo di presidente del Senato. (Nys)