Durigon: Oddati (Pd), si dimetta o venga rimosso

- "Durigon ha detto cose che lo rendono indegno di far parte di un Governo della Repubblica. Si dimetta o venga rimosso". Lo afferma, in una nota, Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito Democratico che ha così commentato l'infelice uscita del sottosegretario leghista. "Cancellare la memoria di Falcone e Borsellino per celebrare quella di un fascista, significa andare contro i principi della nostra Costituzione - aggiunge -. I valori fondanti della Repubblica italiana sono quelli dell'antifascismo, della democrazia e della libertà. Chi non li rispetta non può rappresentare il nostro Paese".(com)