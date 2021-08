Frosinone: Provincia, convenzione con consorzi bonifica per pulizia terreni vicino strade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una collaborazione importante quella tra Provincia e Consorzi – commenta in una nota il presidente Antonio Pompeo – che non solo ci consente di monitorare la situazione idrogeologica dei territori e garantire interventi di pulizia e sistemazione per la loro sicurezza, ma che apre la strada a un lavoro di sinergia e cooperazione soprattutto in vista della stagione invernale e dei rischi connessi a fenomeni meteorologici che hanno già colpito duramente la nostra provincia. Ringrazio il commissario Ruffo e i direttori Tagliaboschi e Marandola, confermando la piena collaborazione della Provincia in un settore così delicato e centrale per la sicurezza dell'intero territorio provinciale e regionale". (Com)