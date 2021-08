Egitto: gruppo bancario del Bahrein acquisisce 99,5 per cento banca libanese Blom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Abc, società bancaria internazionale con sede a Manama, in Bahrein, ha acquisito il 99,5 per cento della banca libanese Blom in Egitto. Lo riferisce una nota dell’amministratore delegato del gruppo, Khaled Kawan. Secondo la dichiarazione, l’acquisizione è avvenuta per espandere la presenza della società nella regione e consolidare le proprie radici nel mercato egiziano. Due giorni fa, la Borsa egiziana ha annunciato l’offerta per l’acquisto delle azioni della banca Blom in Egitto, la quale ha emesso 298,623 milioni di azioni, per un valore complessivo di 424,045 milioni di dollari. L'acquisizione porterà a un incremento di tre volte della quota del gruppo Abc nel mercato egiziano e aumenterà la base patrimoniale della società a quasi 60 miliardi di sterline egiziane (circa 4 miliardi di dollari Usa). I clienti del gruppo Abd avranno accesso ad ulteriori 41 filiali della banca Blom in Egitto, più del doppio dell'attuale numero di filiali.(Cae)