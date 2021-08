Lavoro: Matrisciano (M5s), auguri a nuovo direttore Inl Giordano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si insedia il nuovo direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il magistrato Bruno Giordano, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro e che invito fin da ora in audizione in commissione. Come abbiano rimarcato anche oggi i temi della salute e sicurezza restano una delle priorità dell'azione politica del Movimento 5 Stelle che nel nuovo statuto mette la persona al centro". Lo dichiara la senatrice M5S Susy Matrisciano, presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama. "Tutela della persona significa tutelare anche le sue condizioni di lavoro, che significano salvaguardia della salute e della sicurezza e paga dignitosa. Gli incidenti e le morti sul lavoro sono ormai diventati un'emergenza nazionale - aggiunge -. Occorre intensificare i controlli, potenziando gli organi competenti, istituire la Procura Nazionale del lavoro e la patente a punti. Tutto ciò non porterà i suoi frutti se non creeremo una cultura della sicurezza, che faccia della formazione e dell'informazione i suoi punti cardine. Quando cambierà l'approccio culturale per il quale la sicurezza non è più un costo, ma un investimento, avremo fatto il bene delle aziende e dei lavoratori, perché si deve lavorare per vivere e non morire per il lavoro".(com)