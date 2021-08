Brasile: Senato, cade la norma sulla Sicurezza nazionale della fine della dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato un provvedimento che mette fine alla "Legge sulla sicurezza nazionale" (Lsn) uno degli ultimi strumenti varati dalla dittatura degli anni 80. La nuova normativa, che aveva ottenuto a maggio il via libera dalla Camera dei deputati, elabora un nuovo catalogo dei possibili reati definiti come pericolosi per la vita democratica del Paese: si tratta di dieci nuove fattispecie spalmate su cinque capitoli che integrano il codice penale. Tra queste i reati di interruzione del processo elettorale, fake news alle elezioni e attacchi al diritto di manifestazione. (segue) (Brb)