Brasile: Senato, cade la norma sulla Sicurezza nazionale della fine della dittatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La precedente normativa, denuncia il relatore del progetto, il senatore Rogerio Carvalho del Partito dei lavoratori (Pt), pur essendo più "mite" delle precedenti, forniva ancora strumenti per la persecuzione del dissenso, individuando "critici e oppositori del regime autoritario come 'nemico interno'". Approvata nel 1983, la Lsn è finita nel mirino delle critiche per la sua applicazione, sempre più frequente, dal 2019. Secondo il quotidiano "Folha de Sao Paulo", è stato fatto ricorso alla norma in 13 casi nel 2015, 7 nel 2016, 5 nel 2017, 19 nel 2018 e 26 nel 2019. Nella maggior parte dei essi si riferisce a "reati di opinione", interpretata come "strategia per intimidire e imporre il silenzio a giornalisti, politici e altri cittadini". (Brb)