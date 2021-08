Cina-Lituania: Pechino, decisione Vilnius di autorizzare ufficio di Taiwan viola sovranità cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino, che considera l'isola come parte del suo territorio nonostante si proclami indipendente sin dalla fine della guerra civile cinese nel 1949, si impegna a portare l'isola sotto il suo controllo con ogni mezzo necessario, inclusa l'acquisizione militare. Taiwan, che fu uno dei membri fondatori delle Nazioni Unite nel 1945, con la Risoluzione 2758, nel 1972 fu estromessa da tutte le altre organizzazioni intergovernative, come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), con la premessa che la Cina fosse "l'unico rappresentante legittimo della Repubblica popolare presso le Nazioni Unite". Una precedente richiesta di adesione all'Onu da parte di Taiwan fu respinta nel 2007. Da allora, Taiwan non è stata in grado di partecipare alle organizzazioni internazionali come l'Assemblea mondiale della sanità (Ams), nemmeno come osservatore, a causa dell'opposizione di Pechino, ad eccezione del periodo tra il 2009 e il 2016, quando le relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan erano più tiepide sotto l'allora governo del Kuomintang (Cip)