© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Monte Ciocci nel degrado. Una terrazza con pista ciclabile che si affaccia su Roma non può essere sommersa dai rifiuti. Impossibile ammirare il panorama i miasmi mozzano il fiato a ciclisti e cittadini. Dopo 5 anni di governo Raggi a Roma ormai regna l'incuria". Così in un tweet la consigliera del Pd capitolino, Giulia Tempesta. (Com)