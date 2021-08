Brasile: a giugno produzione industriale mensile calata in 10 distretti industriali su 15 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, la produzione industriale nel paese è stata stagnante a giugno, facendo registrare una variazione nulla (0,0 per cento) su base mese rispetto al mese di maggio. Secondo le statistiche Ibge, il settore registra comunque un'espansione del 12 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, in cui gli effetti delle misure di distanziamento a causa della pandemia furono pesanti sulla produzione. Anche media mobile trimestrale (aprile, maggio, giugno) segna indica stagnazione (0,0 per cento), rispetto al trimestre precedente (marzo, aprile, maggio). Negli ultimi 12 mesi fino a giugno la crescita della produzione è invece dell'6,6 per cento. La produzione industriale registra inoltre perdite pari al 2,5 per cento nel secondo trimestre dell'anno, dopo aver registrato una perdita dello 0,4 per cento anche nel primo trimestre. Tuttavia, rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, duramente segnato dagli effetti della pandemia, la produzione registra una crescita del 22,6 per cento. (segue) (Brb)