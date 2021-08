Francia: Covid, obbligo di pass sanitario nei centri commerciali se aumenta il tasso di positività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà obbligatorio presentare il pass sanitario all'entrata di centri commerciali in Francia se verrà superata la soglia dei 200 casi di positivi al Covid-19 ogni 100 mila abitanti. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Bfm Tv", l'obbligo di pass sanitario sarà in vigore in questo scenario per tutti i grandi centri commerciali che dispongono di una superficie di almeno 20 mila metri quadri. L'annuncio è stato dato oggi dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine della riunione del Consiglio di difesa sulla sanità avvenuta oggi e presieduta in collegamento video dal presidente Emmanuel Macron. L'esibizione del pass sanitario al momento non è richiesta per poter accedere a centri commerciali in Francia, anche se i prefetti hanno la facoltà di imporre tale obbligo a secondo di come evolve la situazione dei contagi. (Frp)