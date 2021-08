Tunisia: società statale Steg, record consumi elettrici e blackout in diverse zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’ondata di caldo che sta vivendo la Tunisia in questi giorni, la domanda di energia elettrica ha raggiunto il suo picco e numerosi incendi divampati nel Paese hanno provocato diversi blackout. Lo rende noto la Società tunisina dell’elettricità e del gas (Steg), secondo la quale i consumi elettrici hanno raggiunto ieri, alle ore 14 e 55 minuti, la cifra record di 4.434 megawatt. La Steg ha dichiarato che le elevate temperature hanno favorito il divampare di numerosi incendi nei pressi della rete elettrica, causando diversi blackout. La società ha spiegato che tutte le sue unità tecniche e logistiche sono all’opera per affrontare questa eccezionale situazione climatica. Nel comunicato diffuso dalla Steg sulla sua pagina Facebook ufficiale, la società si è scusata per i disagi dovuti alle continue interruzioni, invitando la popolazione a razionalizzare i consumi energetici e limitare l’utilizzo di elettrodomestici durante le ore più calde della giornata, dalle ore 11 alle ore 16.(Tut)