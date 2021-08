Sudafrica: Fitch, nuovo ministro delle Finanze Godongwana è figura che rassicura i mercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Godongwana è il terzo ministro delle Finanze nominato dal presidente Cyril Ramaphosa dall'inizio del suo mandato, nel 2018. La nomina di Godongwana avviene nel quadro del rimpasto di governo annunciato lo scorso 5 agosto da Ramaphosa e non è considerata una sorpresa dagli analisti, anche se l'operazione appare delicata nel quadro delle tensioni politiche che hanno caratterizzato il paese il mese scorso. L'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma ha infatti scatenato scontri in diverse province del paese, con un bilancio di circa 300 morti. Considerato il boss della politica economica del Congresso nazionale africano (Anc), il partito al governo, negli ultimi dieci anni, Godongwana è visto come una figura che potenzialmente potrebbe mediare nel partito senza impegnare il Tesoro in una politica di spesa consistente. A luglio il Tesoro sudafricano ha annunciato un pacchetto di aiuti da 36 miliardi di rand, compreso il ripristino del sussidio di disoccupazione di 350 rand, che sarà in vigore fino a marzo del prossimo anno. (Res)