Polonia: portavoce governo, rafforzare misure di sicurezza a confine con Bielorussia

- La Polonia sta rafforzando le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia a causa del rischio di flussi di migranti irregolari. Lo ha detto il portavoce del governo polacco Piotr Muller. "Abbiamo preso misure per rendere più sicuri di prima i confini con la Bielorussia in quanto ci sono tendenze all'attraversamento dei confini, che non erano state osservate in precedenza", ha spiegato Muller. Le guardie di frontiera polacche hanno fermato 871 persone in arrivo dalla Bielorussia dall'inizio dell'anno, rispetto alle 122 dell'intero 2020. (Vap)