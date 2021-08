Difesa: compie cento anni la legge che istituisce il Milite Ignoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del Milite Ignoto è stato un percorso di grande unificazione nazionale che va rivissuto con lo stesso spirito di allora. Queste le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini per il centenario della promulgazione della legge che l’11 agosto 1921 stabiliva di dare solenne sepoltura alla Salma di un soldato ignoto, a Roma, presso l’Altare della Patria. "Una ricorrenza che cade in un anno molto significativo, che coincide anche con la volontà del Paese di uscire con coraggio dall’emergenza sanitaria”, ha detto Guerini. “Per rendere idealmente omaggio al Milite Ignoto – ha aggiunto il Ministro - e a tutti gli italiani che hanno perso la vita in guerra – civili e militari – in questo anno saranno numerose le iniziative promosse dalla Difesa. Eventi a cui affideremo il ricordo di uno dei simboli più puri e sorprendentemente moderni, sui quali poggia il nostro concetto di unità nazionale". (segue) (Com)