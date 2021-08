Difesa: compie cento anni la legge che istituisce il Milite Ignoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le numerose iniziative organizzate dal Ministero della Difesa per celebrare il centenario del Milite Ignoto, si sono aperte il primo giugno e continueranno il prossimo autunno, fino ad arrivare al 4 novembre, giorno della ricorrenza, con una solenne manifestazione presso l’Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Il ministro ha infine ricordato che durante le celebrazioni verrà ripercorso lo stesso viaggio che, nel 1921, il Milite Ignoto fece da Aquilea a Roma “in questo viaggio ritroveremo le ragioni fondanti della nostra unità e della nostra comunità nazionale, anche attraverso il ricordo dei nostri Caduti di tutte le Guerre, ricordando allo stesso tempo l’impegno che le Forze Armate svolgono al servizio del Paese, in Italia e nelle missioni internazionali di pace”. (Com)