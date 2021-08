Torino: trasporto disabili, finisce l'incubo di Tundo, la gestione passa ad Aat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anni di polemiche, denunce di disservizi e stipendi non pagati. L'incubo di Tundo è finalmente finito per il Comune di Torino e per i passeggeri del servizio. L'azienda non si è presentata al bando che aggiudica i prossimi cinque anni del trasporto scolastico per i disabili e a vincere la gara è stato il consorzio Aat (Azienda Autonoleggio Torino). Il servizio partirà regolarmente con l'inizio del prossimo anno scolastico e c'è molta fiducia da parte dell'amministrazione: "Ci sono tutte le condizioni per un vero e proprio salto di qualità del servizio - dice l'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino - a partire dalla flotta utilizzata. Basti pensare che più della metà dei 58 veicoli messi a disposizione è immatricolato nel 2021. Inoltre, più del 90 per cento dei veicoli destinati al trasporto degli studenti con disabilità è dotato di sollevatore per carrozzine". (Rpi)