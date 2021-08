Sudan: governo, consegneremo ex presidente Bashir alla Cpi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex leader delle Forze di difesa popolare e delle famigerate milizie paramilitari janjaweed (demoni a cavallo) responsabili di numerosi massacri e violazioni dei diritti umani durante il conflitto del Darfur, Ali Kushayb è stato incriminato nel 2007 per numerosi crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur tra il 2003 e il 2004 ed arrestato il 9 giugno dopo essersi consegnato alle autorità nel nord della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Sudan. Nel dettaglio, Kushyab dovrà rispondere di 22 casi di crimini contro l’umanità e 28 di crimini di guerra (504 omicidi, la deportazione di 41 mila persone, 20 stupri, torture, saccheggi, trattamenti inumani e degradanti, devastazioni e via di questo passo). (Res)